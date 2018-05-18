Российский суд против своих граждан

Симферополь, , 16:10 — REGNUM Российский суд стал на сторону гражданина Польши, желающего разлучить с матерью двух несовершеннолетних детей, живущих в Крыму, и увезти с собой. О деталях этого дела ИА REGNUM рассказала жительница Симферополя Ольга Меховская.

«Семь лет я состояла в браке с гражданином Польши. В 2017 году вернулась с детьми домой в родной Симферополь, бежав от насилия и издевательств со стороны мужа. Совместное проживание стало угрожать здоровью и психике детей. При таких обстоятельствах я была лишена возможности получить его согласие на выезд в Российскую Федерацию, гражданами которой я и дети являемся», — рассказывает Ольга Меховская, отметив, что также имеет с детьми и гражданство Польши.

По её словам, 4 мая 2018 года Первомайский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил исковые требования гражданина Польши — Виктора Меховского о возвращении в Польшу их двух детей, 2012 и 2016 года рождения, на основании Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей.

«При рассмотрении дела было принято во внимание только то, что дети проживали в Польше, и что я выехала без согласия мужа. А что стало причиной нашего выезда и какой вред в случае возвращения назад, а также разлучения со мной может быть им причинён, во внимание не принималось. Что будет дальше с детьми, никого не интересует», — говорит женщина, подчеркнув, что апелляция в Ростовском областном суде является последней надеждой на справедливое рассмотрение дела.

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Крым Ирина Клюева сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что в курсе щекотливой ситуации и предпринимает совместно с коллегами всё возможное, чтобы помочь крымчанке с детьми.

«В данном случае я стою на стороне матери и детей. И мне, честно говоря, непонятно, как будет происходить выдворение детей с территории Республики Крым, с территории Российской Федерации. По какой процедуре? За ними приедет представитель Польши, или консул будет отбирать детей? Я считаю, что это просто невозможно. Мы не дадим этого сделать», — заявила детский омбудсмен.

Она также отметила, что аналогичных случаев в Крыму практически нет.

«Несмотря ни на что молодые люди должны отдавать себе отчёт, чем рискуют, когда связывают себя узами брака с иностранными гражданами. Нужно понимать, что там на их защиту суд не встанет», — предупредила Ирина Клюева.

Напомним, согласно ст. 61 ч.1 Конституции Российской Федерации, гражданин РФ не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству. В соответствии с принципом 6 Декларации прав ребёнка малолетний ребенок не должен быть разлучаем со своей матерью.

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Всеобщей декларацией прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН от 10.12.1948 года, прямо установлено, что каждый человек имеет право в любое время возвращаться в страну своего гражданства.

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Впрочем, если в Крыму такой случай, по сути, первый, то в целом по России прецеденты, когда суд вставал на сторону отца — гражданина иностранного государства, уже были. Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга постановил изъять у гражданки РФ, жительницы Калининграда, её двухлетнего сына в пользу отца, гражданина Германии. Молодая мама сбежала из Германии в январе 2017 года, не выдержав русофобских нападок «главы семьи», который запрещал ей разговаривать на родном языке, рукоприкладствовал, отключал интернет, обзывал «русской грязью».

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