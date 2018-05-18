В ожидании «команды мечты»: к чему приведёт раздел Минобрнауки?

Москва, , 18:08 — REGNUM Решение президента России разделить Министерство образования и науки РФ на два новых — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования давно назрело, считает ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, со времён ухода из числа министров образования Андрея Фурсенко современному министерству образования не удалось создать серьёзную мощную команду, которая могла бы совместить оба процесса и удерживать их в рамках одного ведомства.

«Есть такое выражение «команда мечты». Я не думаю, что команду, которую создавал Фурсенко, можно было так назвать, но тем не менее там были люди, которые имели огромный опыт управленческой работы и могли удерживать совершенно разные контексты, могли наладить мосты между образованием и наукой, чего последующие команды министерства уже не могли осуществить», — подчеркнул Реморенко.

Добавим, ранее представители ведущих вузов России предложили провести в стране другую реформу — системы оценки качества высшего образования. Дискуссия в образовательной среде о качестве механизма государственной аккредитации обострилась после того, как в 2017 году Европейский университет был лишён лицензии на осуществление образовательной деятельности. Позицию ассоциации «Глобальные университеты» и Ассоциации ведущих университетов поддержали глава ФАС Игорь Артемьев и помощник президента Андрей Фурсенко. Образовательные ассоциации считают, что существующий механизм аккредитации и лицензирования вузов непрозрачен и качество проверок Рособрнадзора вызывает вопросы.

«Общественный совет Рособнадзора ещё несколько месяцев назад начал работу над обновлением процедуры аккредитации, и огромное количество вузов было в этом заинтересовано. Это было рассмотрено на площадке «Глобальных университетов», возникло ощущение, что была жалоба, на самом деле нет, есть работа, которая давно велась, давно назрела, с тем, чтобы аккредитацию серьёзным образом преобразовать. Преобразование аккредитации активно обсуждалось ещё в 2011 году, когда создавался новый закон об образовании, но нужна воля и смелость, чтобы все изменения осуществить. И на тот момент такой смелости не хватило», — подчеркнул ректор МПГУ.

Реморенко также отметил, что жёсткая процедура аккредитации в своё время была необходима для проведения реформы слияния университетов. Напомним, данный процесс был начат бывшим министром образования Дмитрием Ливановым и приостановлен с приходом к управлению Ольги Васильевой.

«Сейчас её надо менять на процедуру, которая всё-таки бы развивала систему, а не призывала лишь какие-то вузы закрывать», — подчеркнул он.

По словам ректора МПГУ, в настоящий момент в Московском городском педагогическом университете наблюдаются небольшие сокращения объёмов среднего профессионального образования. При этом количество бюджетных мест при приёме на программы бакалавриата остаются стабильными, а на магистратуру даже несколько увеличиваются.

«Есть сокращения объёмов среднего профессионального образования, но оно во многом обусловлено тем, что всё равно после программы среднего профессионального образования ученики продолжают обучение по программам высшей школы. В этом смысле у нас применительно к педагогическим направлениям подготовки такое сокращение можно понять», — заключил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению эксперта, ликвидацию Федерального агентства научных организаций (ФАНО) можно назвать сбывшейся мечтой большей части РАН и значительной части образовательного сообщества. Это связано с тем, что организация была крайне бюрократической структурой, которая не только не помогала повышать эффективность административно-хозяйственной деятельности научных учреждений, но и создавала огромные проблемы.

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