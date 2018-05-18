Борьба за свет: в Оренбуржье дачники-должники дошли до губернатора

Оренбург, , 15:58 — REGNUM В Оренбуржье для разрешения конфликтной ситуации, возникшей между дачниками-должниками и энергетиками потребовалось вмешательство губернатора. Сегодня. 18 мая, состоялась трехсторонняя встреча в доме советов. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM председатель правления Оренбургского городского некоммерческого Союза садоводов Галина Дроздова, встреча прошла продуктивно.

«Договорились, что в ближайшие дни собираем рабочее совещание. проговариваем эту ситуацию с позиции — почему она возникла, как она возникла? Принимаем решение как в дальнейшем избежать подобного и что нужно сделать. Но самое главное, я осталась довольна тем, насколько губернатор отнесся с пониманием и он настоятельно рекомендовал руководителю «Энергосбыта» Сергею Решетило ни в коем случае не принимать такие кардинальные меры, а работать с конкретными должниками. Если в дачном обществе 200 человек, а среди них 20 должников, то сними работать и их отличать», — сказала Дроздова.

Также она сообщила, что речь шла и об оперативном учете и контроле, который должен осуществляться в комплексе с участием ресурсоснабжающей организации, председателей садовых товариществ и полиции.

Галина Дроздова еще раз обратила внимание, что пикет, который использовали в качестве протеста должники, не приветствует. Это не панацея ото всех бед и его не следует брать на вооружение другим должникам:

«Я бы не хотела, чтобы это вошло в практику. И губернатор это понимает, безусловно. Мы все это понимаем, и Решетило тоже это понимает, что дурной пример заразителен».

В настоящее время свет в садовых товариществах дали. В компаний «Т Плюс» корреспонденту ИА REGNUM обещали дать комментарий по итогам встречи с губернатором 21 мая.

Напомним, 15 мая двум садовым товариществам «Сокол» и «степное» отключили электричество за долги. Задолженность в общей сложности составила 1,7 млн рублей. Энергетики подчеркнули, что это не первый случай отключения дачников в регионе. Законодательство позволяет применять такую практику со злостным должникам. Садоводы поднялись на протест и перекрыли участок трассы Оренбург — Уфа. Стихийная акция длилась примерно 10 минут. Примечательно, что 17 мая свет уже включили в «Соколе». Выяснилось, что при отключении юридического лица света лишились и те абоненты (21 человек), которые имеют прямые расчёты с ресурсоснабжающей организацией. При проверке оказалось, что у этих абонентов нет индивидуальной выделенной лени электропередачи.

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