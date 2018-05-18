В Костроме устроят учебную тревогу

Кострома, , 15:34 — REGNUM 21 мая в Костроме на практике проверят систему аварийного оповещения. Как сообщает пресс-служба губернатора, в понедельник 21 мая, в 08:40 по всему городу будут включены электросирены и уличные громкоговорители.

По радио и телевидению передадут проверочный текст для населения.

Чиновники просят не волноваться горожан — проверки нужны, чтобы быть уверенными в работоспособности системы.

В целом, по задумке создателей системы, граждане, услышавшие вой аварийных сирен должны незамедлительно включить радио или телевизор, чтобы прослушать обращение штаба по делам гражданской обороны либо же местных органов власти.

Предполагается, что длительность обращения должна составлять не более 5 минут и повторяться в эфире несколько раз.