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В Германии спорят, посещать ли детям мемориалы жертвам нацистов

Общество

В необходимости вводить обязательное посещение усомнился профсоюз образования и науки земли Баден-Вюртемберг

Берлин, 18 мая 2018, 15:33 — REGNUM  В Германии развернулась дискуссия по вопросу об обязательности посещения мемориалов жертвам преступлений нацистов, пишет журнал Focus.

Так, сделать посещение школьниками памятных мест преступлений нацизма обязательным предложил министр образования и культуры земли Баден-Вюртемберг Сюзанна Эйзенманн. По ее мнению, для многих школьников нацизм стал «лишь абстрактной историей».

И посещение мест памяти жертв нацизма может стать для детей и подростков поводом к размышлению, к критическому восприятию прошлого.

В необходимости вводить обязательное посещение усомнился профсоюз образования и науки (GEW).

«Школы и сейчас устраивают экскурсии и посещают места памяти, а обязательность может вызвать у школьников протест», — заявил председатель союза работников образования и науки земли Баден-Вюртемберг Маттиас Шнайдер.

Министерство образования и культуры со своей стороны дало поручение узнать мнение школьников по этому вопросу. После опроса дискуссия продолжится на региональном совете учащихся.

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