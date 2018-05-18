Британские полицейские обеспечат безопасность во время финала ЛЧ в Киеве

Киев, , 15:34 — REGNUM Охрану правопорядка в Киеве во время проведения Лиги чемпионов обеспечат британские полицейские, заявила посол Великобритании на Украине Джудит Гоф, сообщает 18 мая УНИАН.

По ее словам, полицейские Соединенного Королевства присоединятся к украинским правоохранителям, чтобы помочь предотвратить возможные конфликты во время финального матча Лиги чемпионов.

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Напомним, в Киеве 26 мая пройдет финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реал Мадридом». Украинские спекулянты уже успели взвинтить цены на съемные квартиры и номера в отелях — стоимость жилья в некоторых местах выросла более чем в 100 раз.

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