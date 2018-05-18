Житель Швеции задержан по подозрению в финансировании терроризма

Стокгольм, , 15:22 — REGNUM Проживающий ранее на Сардинии (Италия), а ныне являющийся жителем Швеции мужчина арестован в Дании по подозрению в финансировании терроризма, передает 18 мая шведское издание Dagens nyheter.

Адвокат арестованного Финн Бакман сообщил, что его подзащитный арестован по решению итальянского суда. Согласие на выдачу мужчины было получено в суде Копенгагена, поэтому на следующей неделе подозреваемый должен оказаться в Италии.

Отмечается, что 45-летний житель Швеции имеет сирийское происхождение. В 2012 году он перебрался вместе с семьей в Евросоюз, однако, полагают правоохранители Италии, на новом месте жительства он помогал переезжать в европейские страны другим жителям Сирии. Вырученные средства мужчина направлял на финансирование терроризма.

Бакман добавил, что его подзащитный отрицает свою причастность к указанным преступлениям.