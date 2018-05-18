Открытие Крымского моста не повлияло на паромное движение

Симферополь, , 15:19 — REGNUM Запуск автодорожной части Крымского моста не отразился на количестве паромов, работающих на Керченской переправе, сообщает 18 мая «Крыминформ» со ссылкой на оператора переправы.

«В данный момент продолжают работать все те же паромы, что и до запуска моста. Здесь хватает грузовых автомобилей», — сообщили в «Морской дирекции».

Напомним, движение по автомобильной части было открыто 16 мая, грузовики поедут по мосту 1 октября, а в декабре 2019 года откроется железнодорожная часть.

Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Его протяженность — 19 километров.

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