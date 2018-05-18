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Открытие Крымского моста не повлияло на паромное движение

Общество

Паромы перевозят грузовые автомобили

Открытие Крымского моста не повлияло на паромное движение
Иллюстрация:  most.life
Керченский мост

Симферополь, 18 мая 2018, 15:19 — REGNUM  Запуск автодорожной части Крымского моста не отразился на количестве паромов, работающих на Керченской переправе, сообщает 18 мая «Крыминформ» со ссылкой на оператора переправы.

«В данный момент продолжают работать все те же паромы, что и до запуска моста. Здесь хватает грузовых автомобилей», — сообщили в «Морской дирекции».

Напомним, движение по автомобильной части было открыто 16 мая, грузовики поедут по мосту 1 октября, а в декабре 2019 года откроется железнодорожная часть.

Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Его протяженность — 19 километров.

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Крымский мост: постройка и функционирование
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