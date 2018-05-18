С начала 2017 года в Узбекистане оправдали более 370 человек

Ташкент, , 15:18 — REGNUM По итогам 2017 года и первых четырех месяцев 2018 года в Узбекистане по реабилитирующим основаниям были оправданы 379 человек, что в 17 раз больше, чем за предыдущие десять лет, сообщили 18 мая в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

В ведомстве отметили, что протестами прокуроров были отменены судебные приговоры в отношении 15 лиц. В частности, 25 октября 2016 года Яшнабадский районный суд по уголовным делам признал вину бывшего инспектора управления таможенной службы Ташкенту за неправильное введение кодов товаров. Генпрокуратура внесла протест по этому делу, так как внесение кодов не входит в обязательства инспектора. Бывший чиновник был оправдан.

Как сообщало ИА REGNUM, Узбекистан планирует стать членом Совета по правам человека ООН. В республике активно проводятся реформы, направленные на улучшение ситуации с правами человека. Местные СМИ периодически сообщают об освобождении оппозиционных журналистов, политиков и общественников.

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