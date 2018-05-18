Актёр Николай Караченцов прошёл в Израиле курс лечения от рака

Москва, , 15:10 — REGNUM Известный актёр Николай Караченцов, который вот уже полгода борется с раком, прошёл очередной курс лучевой терапии. Сегодня, 18 мая, он вернулся из Израиля в Москву, где помещён в больницу для дальнейшего наблюдения. Об этом сообщили родственники актёра.

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По словам сына Караченцова, которого цитирует ТАСС, опухоль значительно уменьшилась. Это показал снимок, сделанный в Израиле после завершения курса лучевой терапии. Теперь планируется провести химиотерапию. Карченцов, как заверили родные, чувствует себя хорошо, «он активный, бодрый».

Как сообщало ИА REGNUM, блистательная актёрская карьера Николая Караченцова трагически прервалась в феврале 2005 года на Мичуринском проспекте, когда легковой автомобиль, которым он управлял, попал в тяжелую автомобильную катастрофу. 12 лет спустя, также в феврале, произошла вторая дорожная авария, в которой Караченцов получил сотрясение мозга. Кроме того, в 2017 году медики диагностировали у него рак лёгких.

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