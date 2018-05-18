С начала года в Киргизии произошло 1 684 автоаварий. Погибли 167 человек

Бишкек, , 15:06 — REGNUM В январе — апреле 2018 года в Киргизии зарегистрировано 1 684 дорожно-транспортных происшествия, в том числе с участием детей — 331 ДТП. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года количество аварий снизилось на 6,2%. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы МВД Курсан Асанов, передает «АКИpress».

Всего же на территории республики с начала 2018 года зафиксировано 367 350 фактов нарушения правил дорожного движения.

По словам милицейского чиновника, за первые четыре месяца текущего года в результате ДТП погибли 167 человек, в том числе 20 детей. Для сравнения, в январе — апреле 2017 года этот показатель был на 21% выше — тогда число погибших равнялось 202 гражданам.

Травмы в результате дорожно-транспортных происшествий в текущем году получил 2 261 человек, в том числе 360 детей. А за соответствующий период 2017 года количество травмированных во время автоаварий было на 6,8% больше — 2 416 человек.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным министерства внутренних дел, в период с 2000 по 2017 годы в Киргизии произошло 81 313 автоаварии. В результате чего погибли 16 723 и получили травмы 111 191 человек. При этом, согласно статистике, в каждом пятом случившемся на территории Киргизской Республики дорожно-транспортном происшествии погибли или получили травмы дети и подростки.