В Подмосковье расследуют дело о коррупции в сфере перевозок

Одинцово, Московская область, , 15:00 — REGNUM В Подмосковье пятеро сотрудников Ространснадзора и коммерсантов, работавших в сфере перевозки пассажиров и грузов, обвиняются в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщает 18 мая пресс-служба подмосковного Следственного управления СКР.

По данным следствия, работники Одинцовского отдела автотранспортного надзора Центрального межрегионального Управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (ЦМУГАДН) получали с предпринимателей взятки за сокрытие фактов совершения последними правонарушений в сфере пассажирских и грузоперевозок.

«По уголовному делу произведено 22 обыска, из них 18 в жилищах фигурантов дела, допрошено более 10 свидетелей, задержано пять лиц, которым предъявлены соответствующие обвинения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая в Екатеринбурге сотрудники регионального управления ФСБ задержали двух сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД города по подозрению в получении взятки.

Читайте также: В Екатеринбурге задержаны оперативники антикоррупционного отдела полиции