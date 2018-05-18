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Григорий Лепс госпитализирован в больницу — СМИ

Общество

По информации телеканала, у исполнителя сломаны ребра

Москва, 18 мая 2018, 14:55 — REGNUM  Популярный российских певец Григорий Лепс госпитализирован в одну из московских больниц, сообщает 18 мая РЕН ТВ.

По информации телеканала, у исполнителя сломаны ребра. По словам пресс-секретаря певца Натальи Мостаковой, Лепс действительно находится в больнице, однако диагноз не сообщила.

«Да, это правда, но я пока не даю комментариев. Все в порядке, он скоро выпишется», — сказала Мостакова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее народный артист СССР, актёр и режиссёр Армен Джигарханян был доставлен в одну из московских клиник в тяжелом состоянии.

Читайте подробнее: Армен Джигарханян доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии

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