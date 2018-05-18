Секс-индустрия во «ВКонтакте» и утечка данных Facebook: интернет за неделю

Москва, , 17:32 — REGNUM В сети запустили петицию против вовлечения женщин в секс-индустрию через «ВКонтакте»

Команда «Кризисного центра для женщин» запустила петицию на сайте Change.org с призывом остановить вовлечение женщин в секс-индустрию и траффикинг при помощи социальной сети «ВКонтакте» накануне ЧМ-2018.

Авторы петиции утверждают, что только в феврале и марте этого года в соцсети было размещено порядка 10 тыс. сообщений о работе для девушек в сфере интим-услуг — «вакансии в спа‑ и массажных салонах, российских и заграничных сервисах эскорта и другие предложения «высокооплачиваемой работы без опыта». По мнению команды Центра, в подавляющем большинстве такие объявления — вербовка в различные формы сексуальной эксплуатации, поскольку часто предлагаемая работа на деле не соответствует описанию.

«Рост числа попыток вовлечения в секс-индустрию мы связываем с приближающимся чемпионатом мира по футболу — 2018. Подобный рост уже был отмечен на предыдущих чемпионатах в 2010 году в ЮАР и в 2014 году в Бразилии», — пишут авторы петиции.

При этом они отметили, что в феврале зафиксировали 849 подобных объявлений, а в марте — уже 8482.

Команда Центра обратилась к администрации «ВКонтакте» с просьбой создать механизм, который позволит максимально быстро удалять объявления о сомнительной работе. На это в пресс-службе соцсети ответили, что модерация на постоянной основе ограничивает доступ к сайту пользователям и сообществам, которые предлагают интимные услуги или работу в секс-сфере.

«Мы удаляем подобные материалы в течение нескольких минут после жалоб пользователей. Мы просим создателей петиции связаться с нами через обращение к команде поддержки «ВКонтакте» и подробнее рассказать об объявлениях, с которыми они столкнулись. Наша команда проведёт дополнительную проверку и ограничит доступ к информации, которая нарушает правила социальной сети. Объявления, которые содержат предложения о работе в секс-сфере, будут оперативно удалены», — цитирует пресс-службу издание Wonderzine.

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#ЧеканьЗаНаших — флешмоб в поддержку сборной РФ по футболу

В сети набирает популярность флешмоб в поддержку сборной России по футболу #ЧеканьЗаНаших. Пользователи выкладывают ролики, на которых набивают футбольный мяч.

Челлендж запустил воспитанник академии футбольного клуба «Локомотив» Артём Шпинев. В 2010 году он исполнил главную роль в заявочном видеоролике России на право проведения ЧМ-2018.

«Любите футбол? Болеете за наших? Давайте покажем футболистам и зрителям со всего мира, что болельщики России самые спортивные, — говорит Артём. — Всё просто: снимаем видео, как подбрасываем мяч любой частью тела, кроме рук, выкладываем в «Одноклассники» и передаём эстафету своему другу».

Флешмоб вышел уже далеко за рамки «Однаклассников». Пользователи других соцсетей тоже присоединились к акции и показывают, сколько раз могут набить мяч. Во флешмобе приняли участие и некоторые российские знаменистости. Среди них — артисты Михаил Галустян и Александр Ревва, певица Полина Гагарина, рэперы Мот и Natan, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и футболистка Ксения Коваленко.

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Звуковая иллюзия рассорила пользователей соцсетей

Короткая аудиозапись, в которой мужчина всего лишьпроизносит имя, спровоцировала широкие споры в соцсетях. Некоторые из них слышат имя Янни, другие — Лорел. Это стало очередным поводом для споров — пользователи пытаются понять, какой вариант правильный.

Запись с аудиофайлом опубликовала в своём Twitter популярная блогер Хлое Фелдман. Твит быстро стал вирусным и набрал более 88 тыс. репостов и свыше 207 тыс. лайков. Пользователи не могут смириться, что все по-разному воспринимает аудиозапись, из-за чего нередко в соцсетях разгораются споры.

«Там Лорел и близко не пахнет», — отметил Илья Н.

«Как и Янни», — ответил ему Kreig Tao.

Некоторым пользователям удалось услышать сразу два варианта. А часть из них даже смогли самостоятельно контролировать восприятие звука.

«Слышу раз одно, раз другое. Причём это даже получается контролировать», — поделился Влад М.

Как выяснили журналисты издания The Verge, пользователи слышат разные имена из-за разных звуковых частот. «Янни» — это высокие частоты, а «Лорел» — низкие. По словам доцента факультета нейронауки в Университете Маастрихта Ларса Рике, частоты могут меняться из-за аппаратуры, на которой воспроизводится аудиофайл. Также на восприятие звука влияют особенности строения уха и то, что человек ожидает услышать. Подобное мнение высказал и профессор Техасского университета в Остине Бхарат Чандрасекаран. Он отметил, что «из-за того, что на записи есть шумы, мозг дополняет это так, как, по его мнению, должно быть».

Рике добавил, что с возрастом люди теряют чувствительность к высоким частотам, поэтому многие взрослые слышат «Лорел», а дети и подростки — «Янни». Пользователи, которые одинаково воспринимают и низкие, и высокие частоты, поочередно слышат оба имени.

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Роскомнадзор заблокировал IP-адреса мессенджера WhatsApp

Роскомнадзор заблокировал более 300 IP-адресов мессенджера WhatsApp, а спустя час удалил их из реестра. Об этом сообщил в своём Telegram-канале гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин, который ведет сайт по мониторингу блокировок Роскомнадзора.

По его словам, WhatsApp оказался в целом блоке ошибочно заблокированных IP-адресов, среди которых были серверы провайдеров Selectel, IT-Grad, Burger King и американской IT-компании Akamai. Все они через час были удалены из реестра.

По мнению Кулина, проблема ошибочной блокировки была в автоматическом добавлении ресурсов в реестр запрещенной информации, которая впоследствии оказалась в выгрузке провайдеров.

В пресс-службе Роскомнадзора опровергли информацию о том, что IP-адреса WhatsApp были заблокированы.

«В Едином реестре запрещенной информации IP-адресов указанной вами компании нет. Слухи Роскомнадзор не комментирует», — цитирует ответ ведомства РБК.

Twitter будет бороться с «интернет-троллями»

Администрация социальной сети Twitter представила новый инструмент для борьбы с «интернет-троллями». По отношению к пользователям, провоцирующим на негативную реакцию других, в Twitter будут применять специальные проверки и машинное обучение.

«Одной из важных проблем, над которыми мы работали, являются так называемые тролли. Поведение некоторых троллей является забавным, хорошим и юмористическим. Однако сегодня мы говорим о поведении, которое извращает и принижает публичное общение в Twitter», — говорится в сообщении компании.

Новые алгоритмы будут отслеживать сообщения и реагировать на «поведенческие сигналы» пользователей. Кроме того, для распознавания «троллей» система будет проверять, подтвердил ли пользователь свой адрес электронной почты, связана ли его учётная запись с людьми, нарушающими правила сервиса, и как эти аккаунты взаимодействуют между собой.

Администрация Twitter подчеркнула, что нововведение позволит оперативно отслеживать ненадлежащий контент, который зачастую многие пользователи просто игнорируют вместо того, чтобы отправить модераторам жалобу.

В компании рассчитывают, что внедрение такой технологии позволит сделать более заметными в ветках комментариев сообщения от людей, нацеленных на «здоровую» беседу.

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В Facebook обнаружили еще одну масштабную утечку данных

В Facebook произошла очередная масштабная утечка данных: за четыре года через приложение myPersonality утекла информация о 3 млн пользователей. К такому выводу пришли журналисты издания New Scientist, которые провели собственное расследование.

По данным издания, приложение myPersonality — проект Кембриджского университета, созданный в 2007 году. Приложение с психологическими тестами было в свободном доступе около четырех лет.

Журналисты утверждают, что «одну из крупнейших баз данных исследований в области социальных наук» разработчики создали из личных данных тех, кто, пройдя тест в приложении, согласился поделиться своими личными данными из профилей в Facebook.

Всего тесты прошли более шести миллионов человек, примерно половина из них оставила свои данные из профилей. Создатели приложения собрали эти данные, сделали их анонимными и поместили на веб-сайт для того, чтобы другие исследователи могли ими воспользоваться.

Соответствующих мер безопасности при этом не соблюдали: по одному и тому же паролю доступ к данным можно было получить в течение четырех лет. Любой, кто хотел получить доступ к данным, мог найти ключ для их скачивания менее чем за минуту.

Журналисты также отметили, что ранее Facebook начал изучать приложение в рамках расследования деятельности компании Cambridge Analytica. Работу приложения myPersonality приостановили в начале апреля этого года.

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Сотрудники Google отказались сотрудничать с Пентагоном

Около десяти сотрудников Google решили уволиться, выразив тем самым протест против сотрудничества компании с Пентагоном в рамках программы Project Maven. Google разработает искусственный интеллект, который будет анализировать видео с беспилотников и автоматически отделять людей от неживых объектов.

По мнению уволившихся, Google не следует участвовать в таких проектах, так как ошибка разработчиков может привести к гибели людей. Они настаивают на том, что анализировать видео с военных беспилотников должны живые люди.

Перед увольнением работники создали петицию с требованием прекратить сотрудничество с Пентагоном. Её подписали около 4 тыс. сотрудников Google. При этом более 90 учёных, работающих в сфере искусственного интеллекта, поддержали эту петицию в открытом письме.

Решение суда о блокировке Telegram не вступило в законную силу

Решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram не вступило в законную силу, так как представители мессенджера успели обжаловать его. Об этом заявила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Ранее на портале Мосгорсуда появилась информация о том, что 15 мая вступает в силу решение о блокировке. Солопова пояснила, что эта отметка появилась на сайте автоматически с учетом сроков, и её снимут.

Блокировать мессенджер начали до вступления решения суда в законную силу, так как суд постановил исполнить решение «немедленно».

Instagram больше не расценивает роды как порнографию

Социальная сеть Instagram больше не будет расценивать роды как порнографию. В частности, речь идет об австралийском фотографе Селене Ролласон, которая снимала процесс родов и публиковала фотографии матерей с новорожденными в своём профиле.

Селена занимается съемками родов с 2011 года. Часть своих фотографий она публикует в Instagram. Однако администрация соцсети расценила такие снимки как порнографию. Алгоритм заблокировал фотографии, на которых были видны женская грудь и половые органы. Под блокировки попали и некоторые фотографии, на которых запечатлён младенец.

Селена заявила, что не могла выкладывать снимки без опаски, что их заблокируют. По её мнению, сексуализация процесса родов недопустима, так как это естественный процесс. Она полагает, что благодаря открытой демонстрации родов в социальных сетях тема перестанет считаться табуированной.

«Запретив эти фотографии, Instagram говорил, что нехорошо просвещать женщин о реалиях рождения и показывать им, что это не то, чего нужно бояться», — считает фотограф.

В результате администрация Instagram приняла решение разрешить публиковать в Instagram материалы такого рода.

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