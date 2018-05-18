Директор школы в Шадринске поплатилась должностью за стрельбу ученицы

Шадринск, Курганская область, , 14:53 — REGNUM Директор школы № 15 в Шадринске (Курганская область) освобождена от должности, обязанности руководителя временно будет исполнять завуч по учебно-воспитательной работе, сообщила 18 мая представитель отдела образования городской администрации.

В ведомстве пояснили, что увольнение стало следствием инцидента со стрельбой в марте 2018 года.

«Да, последствия этого неприятного происшествия побудили нас издать приказ: директор 15-й школы уволена», — цитирует издание «Курган и курганцы» собеседницу.

По ее словам, последнее время директор школы находилась в отпуске, который завершился 17 мая. После этого она не вернулась к работе. Своей должностью директор поплатилась за стрельбу, устроенную тремя школьницами в марте этого года.

Семиклассница принесла на занятия пневматический пистолет и во время урока открыла стрельбу по сверстникам. «Расстрелять» одноклассников девочке помогли двоюродная сестра и подруга. В результате инцидента травмы и ушибы получили семь детей.

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