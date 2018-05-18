Немецкая Bamf не проверяла решения о предоставлении убежища беженцам

Берлин, , 14:33 — REGNUM Только 0,7% выданных решений о предоставлении убежища беженцам были проверены с момента начала миграционного кризиса в Германии, пишет издание BILD 18 мая.

Федеральное министерство внутренних дел ответило на запрос эксперта по внутренней политике из FDP Линды Тойтенберг, что в период с 2015 по 2018 годы внутренний контроль Федерального ведомства по вопросам миграции и предоставления убежища (сокр. Bamf) проверил 11 830 решений из общего количества в 1,65 млн.

По словам Тойтенберг, контроль не проводился, в то время как тысячи новых неопытных сотрудников обрабатывали новые запросы, допуская ошибки.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 г. стало известно о случае коррупции в бременском филиале Bamf. Одна из высокопоставленных сотрудниц незаконно выдала по меньшей мере 1200 решений о предоставлении убежища сирийским изидам.

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