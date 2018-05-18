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Суд в Москве пояснил необходимость признания криптовалюты имуществом

Общество

Виртуальные деньги могут представлять ценность для кредиторов

Москва, 18 мая 2018, 14:29 — REGNUM  Криптовалюта признается имуществом в соответствии с положениями Гражданского кодекса (ГК) России, следует из постановления, опубликованного Девятым арбитражным апелляционным судом в Москве.

Ранее в суде рассматривалась жалоба гражданина, который выразил несогласие по поводу включения криптовалюты в конкурсную массу при банкротстве. Судебный вердикт содержал требование передать пароль от электронного криптокошелька финансовому управляющему.

В опубликованном постановлении говорится, что ГК РФ не содержит окончательного перечня объектов гражданских прав. Он предполагает, что наряду с наличными деньгами и документарными ценностями может существовать «иное имущество».

Таким образом, криптовалюта расценена как иное имущество. Она предоставляет экономическую ценность для кредиторов, а потому не может произвольно исключаться из конкурсной массы банкрота.

Читайте ранее в этом сюжете: Криптовалюту впервые признали имуществом

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Криптовалюты
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