Крымские татары призывают хранить единство народов на полуострове

Симферополь, , 14:24 — REGNUM Работа по разобщению крымчан, которая проводилась Украиной более двух десятилетий, не принесла никакого результата. Единство народов полуострова необходимо сохранять и дальше. Об этом 18 мая, в День памяти жертв депортации народов Крыма, заявил глава Духовного управления мусульман Крыма Эмирали Аблаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«24 года нас — людей разных национальностей и конфессий — пытались противопоставить друг другу. Но в такие дни видно, что не смотря ни на что мы все вместе, бок о бок сопереживаем. Мы представляем собой пример единения для всех жителей Крыма», — отметил муфтий, подчеркнув, что необходимо передать этот опыт и последующим поколениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в городах Крыма 18 мая проходят траурные мероприятия, посвящённые дню памяти жертв депортации народов. В Симферополе представители власти и общественности возложили цветы к памятному знаку на Привокзальной площади и к мемориалу возле Ботанического сада Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Также траурные мероприятия прошли в районе строящегося мемориального комплекса Сирень в Бахчисарайском районе.