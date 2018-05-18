Из Ногинска в Богородск: в Подмосковье вновь объединяют муниципалитеты

Красногорск, , 14:36 — REGNUM Говорить о реальном местном самоуправлении для новообразованного Богородского городского округа и других муниципалитетов Подмосковья не приходится, так как на сегодняшний день институт прямых выборов глав в Московской области упразднён, а все полномочия местных органов власти перешли на региональный уровень. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин («Справедливая Россия»), комментируя реформу местного самоуправления, которая прошла в Ногинском районе Подмосковья. Так, 17 мая депутаты Мособлдумы приняли закон, согласно которому пять городских и четыре сельских поселения Ногинского района Подмосковья объединились в городской округ Богородский.

«Если объективно взглянуть на процесс преобразования Ногинского района в городской округ Богородский, как впрочем и других вновь образованных городских округов, надо понимать, что местное самоуправление, как мы его понимаем в соответствии со 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», никуда не денется, оно просто становится одноуровневым. Другое дело, что лично я и мои коллеги по партии «Справедливая Россия» считаем, что реальное самоуправление возможно лишь в том случае, когда все полномочия местные органы власти исполняют исключительно самостоятельно и под свою ответственность, а глава избирается на прямых, всенародных выборах», — подчеркнул Чистюхин.

В новый городской округ вошли городские поселения имени Воровского, Ногинск, Обухово, Старая Купавна и Электроугли, а также сельские поселения Аксёно-Бутырское, Буньковское, Мамонтовское и Ямкинское. Отныне поселения утрачивают статус муниципальных образований и преображаются в микрорайоны городского округа. Кроме того, новому округу присвоено его историческое название, так как до 1930 года Ногинск назывался Богородском и был центром Богородского уезда.

По словам председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова («Единая Россия»), данным законом не только сделан ещё один шаг в сторону оптимизации структуры местного самоуправления региона, но и восстановлена историческая справедливость.

«Считается, что город назвали Богородском в память о чуде Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, случившемся здесь в XII веке. По другой версии город получил свое название благодаря расположенной рядом церкви Успения Богородицы. Так или иначе, очевидно, что происхождение имени Богородска связано с богатой историей, тесно переплетённой с религией, именно это название многими жителями до сих пор и считается настоящим и близким всем по духу. Многие города и районы в революционные годы прошлого века претерпели подобные изменения в своих названиях, но сегодня мы вернули всё на круги своя: теперь у Подмосковья снова есть Богородск», — подчеркнул председатель областного парламента.

Добавим, муниципальная реформа, в соответствии с которой в Московской области создаются городские округа, проходит с 2014 года. «Первопроходцем» в 2014 году стал городской округ Королев, который объединился с Юбилейным, и городской округ Балашиха, в состав которого вошёл Железнодорожный. В 2015 году на территориях Егорьевского, Каширского, Мытищинского, Озерского, Серебряно-Прудского, Шаховского муниципальных районов были сформированы городские округа. Сами же районы с входящими в их состав поселениями были упразднены. В 2016 году были созданы городской округ Зарайск на территории Зарайского района и городской округ Луховицы на территории Луховицкого района.

Как заявлял губернатор Московской области Андрей Воробьёв, «работа по оптимизации будет и дальше продолжаться. Всю эту работу будем также аккуратно, взвешенно вести через общение с жителями, безусловно». При этом жители Подмосковья не раз выходили на пикеты против проводимых реформ — так, в июле 2015 года жители сельского поселения Федоскинское выступили в защиту своего доходного и самообеспеченного поселения с бюджетом почти в полмиллиарда рублей, предложив вернуть полномочия из района на местный уровень поселения. Однако к мнению жителей власть не прислушалась.

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