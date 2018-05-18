Посол Сирии посетит «Артек» и встретится с детьми погибших военных

Симферополь, , 14:20 — REGNUM Посол Сирии в РФ Риад Хаддад посетит 19 мая Международный детский центр «Артек» в Крыму, где обсудит образовательные программы для сирийский детей, сообщает пресс-служба учреждения.

Посол также обсудит программы повышения квалификации для учителей русского языка в Сирии и встретится с десятью сирийскими ребятами, которые отдыхают в «Артеке». Дети проведут для Хаддада экскурсию по лагерю, покажут достопримечательности и расскажут о том, как организована языковая, психологическая и бытовая адаптация сирийских детей к артековской жизни.

«Ребята попадают в доброжелательную атмосферу, находят настоящих друзей и, как правило, очень быстро у нас осваиваются», — рассказал директор лагеря Алексей Каспржак.

Напомним, 5 мая по приглашению российского «Фонда социально-культурных инициатив» на отдых в «Артек» приехали десять детей из Сирии. Ребятам по 15−16 лет, все они — дети погибших военнослужащих правительственных войск Сирии.