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Посол Сирии посетит «Артек» и встретится с детьми погибших военных

Общество

Десять детей из Сирии приехали на отдых в «Артек» 5 мая

Симферополь, 18 мая 2018, 14:20 — REGNUM  Посол Сирии в РФ Риад Хаддад посетит 19 мая Международный детский центр «Артек» в Крыму, где обсудит образовательные программы для сирийский детей, сообщает пресс-служба учреждения.

Посол также обсудит программы повышения квалификации для учителей русского языка в Сирии и встретится с десятью сирийскими ребятами, которые отдыхают в «Артеке». Дети проведут для Хаддада экскурсию по лагерю, покажут достопримечательности и расскажут о том, как организована языковая, психологическая и бытовая адаптация сирийских детей к артековской жизни.

«Ребята попадают в доброжелательную атмосферу, находят настоящих друзей и, как правило, очень быстро у нас осваиваются», — рассказал директор лагеря Алексей Каспржак.

Напомним, 5 мая по приглашению российского «Фонда социально-культурных инициатив» на отдых в «Артек» приехали десять детей из Сирии. Ребятам по 15−16 лет, все они — дети погибших военнослужащих правительственных войск Сирии.

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Война в Сирии
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