Лихорадка Эбола в Конго — количество подтверждённых случаев растёт

Женева, Швейцария, , 14:16 — REGNUM В Демократической Республике Конго, где отмечен всплеск лихорадки Этола, увеличивается количество подтверждённых случаев заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодня из уже 14-ть.

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Как сегодня, 18 мая, заявила пресс-секретарь ВОЗ Тарик Язаревич, общее количество заболевших на сегодня — 45 человек, из них у десяти человек заболевание только подозревают, а в 21 случае возможного заражения вирусом. Добавим, что из-за появления случаев заражения в Мбандаке, уровень национального распространения заболевания с «высокого» Всемирная организация здравоохранения подняла до «очень высокого».

Напомним, за пять недель по состоянию на 13 мая в Конго было зарегистрировано 39 случаев заражения вирусом Эбола, в том числе два подтверждённых, 20 вероятных (включая 18 летальных исходов) и 17 — с подозрением на инфекцию.

Как сообщало И ИА REGNUM, на днях в Конго была доставлена «экспериментальная» вакцина от вируса Эбола, направленная Всемирной организацией здравоохранения — четыре тысячи доз. Она будет направлены в сельские районы Мбандаку и Бикоро, где в настоящий момент фиксируется вспышка лихорадки Эбола.

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