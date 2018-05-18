СКР просит арестовать подозреваемого в нападении на женщину в Москве

Москва, , 14:19 — REGNUM Молодому человеку, подозреваемому в нападении на пенсионерку на юге Москвы, следователи СКР просят избрать меру пресечения в виде ареста. Об этом сообщает 18 мая пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 25-летний мужчина беспричинно начал избивать проходящую мимо пожилую женщину. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу, а злоумышленника задержали по горячим следам.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 17 мая в Москве вблизи жилых домов по улице Борисовские пруды было совершено жестокое избиение. В сети появилась видеозапись жесткой расправы молодого мужчины над пожилой москвичкой.

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