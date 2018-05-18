Дачников Подмосковья научат экономить на мусоре

Москва, , 14:00 — REGNUM Внедрение системы раздельного сбора мусора позволит дачникам Подмосковья значительно сэкономить на вывозе и утилизации бытовых отходов. Выгода садовых некоммерческих товариществ (СНТ) Московской области составит 50%.

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Однако важно научить самих садоводов-огородников экономить на мусоре. Уже в 2018 году во многих СНТ появятся баки по раздельному сбору мусора. В первую очередь, как отметил первый заместитель председателя Московской областной думы, председатель Союза дачников региона Никита Чаплин, слова которого цитирует его пресс-служба, речь идёт о пластике, который занимает порядка 20% от мусора, который выбрасывают на дачах. Власти предлагают договориться о вывозе пластиковой тары напрямую с перерабатывающими компаниями. Это также будет способствовать экономии средств.

Как сообщало ИА REGNUM, систему раздельного сбора мусора власти обещают внедрить сначала в дюжине подмосковных городов, а затем распространить эту практику по всему региону. Добавим, что в Москве и Подмосковье захоранивается 20% мусора всей страны, это огромная нагрузка.

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