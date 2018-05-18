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Прокуратура Казахстана выявила более 500 самозахватов земель в Астане

Общество

За пять лет в Астане выявлено 1084 участка неиспользуемых земель

Астана, 18 мая 2018, 13:57 — REGNUM  В Астане выявлено 514 фактов самовольного захвата земель, из которых по 201 случаю суд вынес решение о сносе незаконных строений, сообщили 18 мая в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.

В ведомстве состоялось совещание по вопросу возврата неиспользуемых земель, недопущению самозахвата и незаконной добычи полезных ископаемых. За последние пять лет в Астане выявлено 1084 участка неиспользуемых земель общей площадью 16 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года управление по контролю за использованием и охраной земель Кустанайской области провело 175 проверок, в результате которых было выявлено 552,5 тыс. га неиспользуемой земли.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кустанайской области выявлено более 500 тыс. га неиспользуемой земли

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Экономика Казахстана
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