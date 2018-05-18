В аэропорту Астаны введут ограничения на полеты

Астана, , 13:44 — REGNUM В международном аэропорту «Астана» с 18 по 26 мая 2018 года будут введены временные ограничения на полеты в связи с подготовкой и проведением выставки вооружения и военной техники «KADEX-2018», сообщает 18 мая «Казинформ» со ссылкой на министерство оборонной и аэрокосмической промышленности.

В различные дни с 18 по 26 мая воздушное пространство будет закрыто на время от двух до четырех часов. Об этом предупреждены все авиакомпании, работающие с аэропортом «Астана».

Напомним, с 23 по 26 мая в Казахстане пройдет выставка «KADEX-2018», в которой примут участие предприятия оборонно-промышленных комплексjd республики и других стран. В рамках выставки состоятся круглые столы, конференции и другие мероприятия.

Читайте также: По итогам зимней учебы в армии Казахстана объявлена тотальная проверка