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В аэропорту Астаны введут ограничения на полеты

Общество

Воздушное пространство будет закрыто с 18 по 26 мая

Астана, 18 мая 2018, 13:44 — REGNUM  В международном аэропорту «Астана» с 18 по 26 мая 2018 года будут введены временные ограничения на полеты в связи с подготовкой и проведением выставки вооружения и военной техники «KADEX-2018», сообщает 18 мая «Казинформ» со ссылкой на министерство оборонной и аэрокосмической промышленности.

В различные дни с 18 по 26 мая воздушное пространство будет закрыто на время от двух до четырех часов. Об этом предупреждены все авиакомпании, работающие с аэропортом «Астана».

Напомним, с 23 по 26 мая в Казахстане пройдет выставка «KADEX-2018», в которой примут участие предприятия оборонно-промышленных комплексjd республики и других стран. В рамках выставки состоятся круглые столы, конференции и другие мероприятия.

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