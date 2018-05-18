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Москвичей целую неделю будут удивлять рыбными деликатесами

Общество

Мероприятие пройдёт на Тверской площади

Москва, 18 мая 2018, 13:39 — REGNUM  Жители и гости Москвы смогут отведать множество морских деликатесов. Якутского омуля, нельму, муксуна и мраморного сома предложат горожанам на Тверсокй площади, где с 17 мая стартует фестиваль «Рыбная неделя». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Рыбные рынки и более 100 торговых шале, которые откроются на площадках города, будут работать до 27 мая. Здесь можно будет найти свежую, замороженную, соленую, консервированную и вяленую рыбу, а также крабов, устриц, креветки и полуфабрикаты.

В Климентовский переулок, на Профсоюзную улицу и площадь Революции привезут сома, кармута, муксуна, сига, омуля, палтуса, кету, севрюгу и другую рыбу холодного и горячего копчения. А в торговых шале можно будет найти фарш из лосося и трески, замороженные лососевые фрикадельки, рыбные пельмени, котлеты и зразы.

Как сообщало ИА REGNUM, гастрономический фестиваль «рыбная неделя» проходит в Москве ежегодно. Участникам мероприятия становятся миллионы человек.

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Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
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