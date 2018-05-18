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100 тонн морепродуктов для москвичей: «Рыбная неделя» вновь в столице

Общество

«Санкции дали хороший толчок тому, что наши рыбодобытчики стали в большем объёме завозить рыбную продукцию в Москву»

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100 тонн морепродуктов для москвичей: «Рыбная неделя» вновь в столице
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Анниматоры развлекают гостей фестиваля

Москва, 18 мая 2018, 18:15 — REGNUM  В столице начал свою работу фестиваль «Рыбная неделя» — в нём традиционно принимают участие представители ключевых рыбодобывающих регионов России. Как журналистам заявил руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк, через данный фестиваль происходит популяризация рыбной отрасли отечественного производства, которая становится всё более востребована среди москвичей. Он отметил, что всего в 2018 году для посетителей мероприятия подготовлено более 100 тонн рыбной продукции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Большинство рыбной продукции, которая представлена на московском рынке, равно как и в целом по стране, отечественного производства. Санкции дали хороший толчок тому, что наши рыбодобытчики стали в большем объёме завозить рыбную продукцию в Москву. Москвичи интересуются, приходят в сетевые компании, начинают более плотно вести диалог с рыбопроизводителями, рыбной продукции становится больше в московских магазинах», — подчеркнул он.

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Алексей Немерюк осматривает прилавки фестиваля «Рыбная неделя»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Алексей Немерюк осматривает прилавки фестиваля «Рыбная неделя»
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В первый же день работы фестиваля собралось очень много людей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В первый же день работы фестиваля собралось очень много людей
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Мастер-класс по приготовлению рыбы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мастер-класс по приготовлению рыбы

Фестиваль «Рыбная неделя» будет проходить в Москве с 17 по 27 мая на семи площадках в центре города, а также на улице Профсоюзная и на площади Юности в Зеленограде. Впервые он состоялся весной 2015 года и имел большой успех: его посетило 5 млн человек и было продано 300 тонн рыбы. По словам Алексея Немерюка, в 2018 году более 300 ресторанов присоединилось к работе на данном фестивале, который также проходит в сетевых магазинах Москвы. Так, более тысячи предприятий в течение недели будут представлять дополнительные скидки на рыбную продукцию. В крупных сетях можно будет найти разные наименования рыбной продукции со скидками до 40%.

«Посетители смогут найти широкий ассортимент продукции, более 200 разных наименований рыбных продуктов. Они приехали практически из всех рыбодобывающих регионов нашей огромной страны. Представлена широкая культурная программа, участвуют театры, музыкальные коллективы, лауреаты «Золотой маски», а рестораторы подготовили интересное оригинальное меню, будут и мастер-классы», — сообщил Алексей Немерюк.

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На Площади революции можно сразу и покушать
Дарья Антонова © ИА REGNUM
На Площади революции можно сразу и покушать
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Площадка на Площади революции
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Площадка на Площади революции
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Рыбные консервы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рыбные консервы

Помимо гастрономической программы гости смогут увидеть культурно-развлекательную программу: например, 18 мая в 18.00 на площади Революции начнётся интерактивном спектакль «Рыбы — воздушные змеи на удочке», а в 20.00 здесь откроется музыкальный пятничный вечер. 19 мая в 11 часов утра на Тверской площади состоится танцевальный мастер-класс в стиле ритм-н-блюз и бродвейских мюзиклов. Подробное описание программы можно посмотреть на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

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Фестиваль «Рыбная неделя»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Фестиваль «Рыбная неделя»
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Фестиваль «Рыбная неделя»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Фестиваль «Рыбная неделя»
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Фестиваль «Рыбная неделя»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Фестиваль «Рыбная неделя»
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Площадка фестиваля «Рыбная неделя» на Кузнецком мосту
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Площадка фестиваля «Рыбная неделя» на Кузнецком мосту

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, снижение подходов лососёвых видов рыб к берегам Сахалина и Курил вызывает тревогу у жителей островного региона. В частности, большие опасения у экологов и местных жителей вызывает ситуация вокруг уникального памятника природы — заказника «Северный», где, несмотря на решения судов, установлены рыбацкие станы при полном попустительстве надзорных органов.

Читайте также: Рыбная отрасль Сахалина должна «выстрелить», но только «не себе в ногу»

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regnum author Антонова Дарья
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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