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Члена банды Басаева судят за участие в убийстве 33 военных в Дагестане

Общество

Жителя Ставрополья обвиняют в участии в преступлении 19-летней давности

Махачкала, 18 мая 2018, 13:27 — REGNUM  Жителя Ставропольского края Рустама Ильмухамбетова обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В 1999 году он в составе банды Басаева и Хаттаба участвовал в нападении на военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, обеспечивающих порядок на территории Ботлихского района Дагестана, сообщили ИА REGNUM 18 мая в пресс-службе Следственного комитета.

Участники банды, в том числе Ильмухамбетов, убили 33 человека, ранения получили еще 34 военнослужащих. За совершение нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Республики Дагестан уже осуждены более 70 боевиков. Еще в отношении семерых уголовное преследование прекращено в связи со смертью подозреваемых. В настоящее время в федеральном и международном розыске находятся еще 28 членов банды.

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Напомним, отряд боевиков общей численностью не менее 500 человек, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, вторгся с территории Чечни в Ботлихский район Дагестана утром 7 августа 1999 года. Целью бандитов было освобождение так называемого Исламского Государства Дагестан от российской оккупации.

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Боевики в Дагестане
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