«Сэкономить» на женщинах-военных предложили в Финляндии

Хельсинки, , 13:26 — REGNUM Ради экономии средств военного бюджета Финляндии глава минобороны страны Юсси Ниинистё предложил отказаться от набора в вооружённые силы женщин, желающих пройти добровольную военную службу. Об этом министр заявил 18 мая в интервью газете Aamulehti.

По словам Ниинистё, отказ от услуг женщин-военнослужащих за год сохранит военному бюджету Финляндии €4 млн. Он добавил, что в 2018 году было подано 1516 заявок от женщин, желающих служить в армии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая заместитель председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Литвы Раса Юкнявичене предложила с 2024 года перейти к всеобщему призыву молодых людей в армию — сразу после окончания средней школы.

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