МВД Киргизии: В стране участились случаи экстремизма

Бишкек, , 12:59 — REGNUM В период с января по апрель 2018 года служба по противодействию экстремизму и незаконной миграции выявила 6 541 человека, совершившего преступления экстремистского характера. Об этом заявил замглавы МВД Киргизии Курсан Асанов сегодня, 18 мая, на пресс-конференции.

По его словам, за четыре месяца органы правопорядка зафиксировали 284 случая экстремизма и возбудили 159 уголовных дел по подобным фактам.

«К уголовной ответственности привлекли 4 470 человек, в их числе 865 женщин. Факты проявления экстремизма увеличились», — констатирует заместитель министра внутренних дел.

ИА REGNUM напоминает, что согласно информации Управления ООН по наркотикам и преступности, за последние 8 лет количество осужденных за терроризм и религиозный

экстремизм в Киргизии увеличилось в 5,3 раза — с 79 человек в 2010 году до 422 человек в 2017 году. При этом каждый пятый из них — женщина.

Отметим, что только по официальным данным, за последние несколько лет свыше 500 граждан Киргизии были завербованы в ряды боевиков различных террористических группировок и уехали воевать в Афганистан, Сирию и Ирак. Почти половина из них — женщины и дети.