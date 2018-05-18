К администрации Порошенко возмущенные жители принесли гроб

Киев, , 13:06 — REGNUM К администрации президента Украины принесли гроб с чучелом в знак протеста против коррупции в медицине, сообщает 18 мая УНИАН.

Согласно сообщению, в Киев приехали жители Боярки из Киевской области. Горожане недовольны тем, что в их городской больнице главенствует коррупция: так, заведующим одного из отделений назначили жену главврача.

«Из больницы сделали кормушку… Из нее сделали клинику, в которой зарабатывают деньги три чиновника», — жалуются местные жители.

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Они требуют уволить главу больницы и директора отдела охраны здоровья Киево-Святошинского района.

Напомним, проблемы с коррупцией на Украине практически не решаются властью, о чем говорят большинство западных «партнеров» Киева.

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