В Екатеринбурге дело о нападении на главреда «Облгазеты» передано в СКР

Екатеринбург, , 12:58 — REGNUM В Екатеринбурге материалы уголовного дела, возбуждённого по факту нападения на главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина, переданы в Следственный комитет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как сообщил Дмитрий Полянин, в постановлении указано, что в действиях нападавших усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьёй 144 Уголовного кодекса РФ — «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста», передаёт «Областная газета».

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на главного редактора «Областной газеты» произошло вечером 12 апреля, когда Дмитрий Полянин возвращался домой. Двое неизвестных напали на журналиста сзади и стали наносить удары кусками арматуры. В результате главред «Облгазеты» был госпитализирован и у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребра.

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Вскоре по факту нападения органами полиции было возбуждено уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 112 УК РФ — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». При этом сам Дмитрий Полянин подозревает, что нападение на него было совершено из-за его журналистской деятельности, в частности из-за публикаций о «коммунальных войнах» в Екатеринбурге.

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