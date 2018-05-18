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Более 700 льготников из Владимирской области отдохнут в Словении

Общество

Получить путевку многодетные семьи могут лишь один раз

Владимир, 18 мая 2018, 12:55 — REGNUM  Многодетные семьи из Владимирской области отправились на отдых в Словению. Об этом сообщает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Отмечается, что в первой группе 48 родителей и 86 детей. Всего же за счёт областного бюджета две недели на Адриатическом море проведут более 700 льготников.

Такая мера поддержки в регионе существует уже шестой год. Но получить путевку многодетные семьи могут лишь один раз.

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