Более 700 льготников из Владимирской области отдохнут в Словении

Владимир, , 12:55 — REGNUM Многодетные семьи из Владимирской области отправились на отдых в Словению. Об этом сообщает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Отмечается, что в первой группе 48 родителей и 86 детей. Всего же за счёт областного бюджета две недели на Адриатическом море проведут более 700 льготников.

Такая мера поддержки в регионе существует уже шестой год. Но получить путевку многодетные семьи могут лишь один раз.

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