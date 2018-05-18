Во Владикавказе ребенку без глаза не дают справку об инвалидности — СМИ

Владикавказ, , 12:48 — REGNUM Во Владикавказе родители девятилетнего ребенка пытаются добиться для своего сына инвалидности. У мальчика нет одного глаза. За протезом нужно ездить в Москву. Чтобы затраты оплачивало государство, нужна справка об инвалидности. Ее ребенку не дают. Об этом сообщает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Девятилетний подросток круглосуточно носит глазной протез. Когда мальчику было три года, в результате несчастного случая он потерял правый глаз. Менять протез нужно каждый год, иначе будут деформироваться кости черепа.

«Я обращалась в органы социального страхования с просьбой оказать помощь в приобретении глазного протеза, — сказала мама ребенка. — На что мне было рекомендовано предоставить справку об инвалидности, и сказали, что мы, конечно же, тогда предоставим вам этот протез».

Инвалидность ребенку не дают — из-за того, что его второй глаз абсолютно здоров и видит на 100 процентов. Отказали и в республиканской службе медико-социальной экспертизы, и в федеральной — как говорят врачи, на основании международной классификации болезней и приказа федерального Минздрава.

«Согласно этим документам, анофтальм — отсутствие глаза, расценивается как незначительное ограничение функций организма, — сказала заместитель руководителя службы медико-социальной экспертизы Фатима Золоева. — Следовательно, не приводит к ограничению жизнедеятельности и, следовательно, не является основанием для определения инвалидности».

Без инвалидности ребенку не выдают бесплатный протез. Семье приходится заказывать его за свой счет в Москве — в Северной Осетии нет нужных специалистов. Стоит изделие 10 тыс. рублей, дополнительно приходится оплачивать проезд и проживание в столице в течение трех суток. Недавно мать подростка рассказала о ситуации на своей странице в соцсети. Публикацию увидел уполномоченный по правам ребенка в регионе и попросил правительство Северной Осетии помочь семье. Чиновники обещали ежегодно выделять средства на покупку протеза для ребенка из резервного фонда главы республики.

«Все, какие есть законы, варианты решения данного вопроса — мы его попытаемся решить, — сказал уполномоченный по правам ребенка в Северной Осетии Артур Кокаев. — Если нам откажет суд, то мы будем на федеральном уровне, в любом случае с моей стороны будет письмо направлено в адрес уполномоченного РФ по правам ребенка».

Но мать ребенка все же намерена требовать для сына повторную медицинскую экспертизу в Москве. Говорит, региональные чиновники могут передумать. Или уйти в отставку. А подростку нужна гарантированная забота со стороны государства.