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Ушел из жизни олимпийский чемпион по водному поло Майт Рийсман

Общество

Дата прощания и похорон с Майтом Рийсманом пока не определена

Москва, 18 мая 2018, 12:39 — REGNUM  Олимпийский чемпион и тренер по водному поло Майт Рийсман скончался в Москве на 62-м году жизни. Об этом сообщает Федерация водного поло России (ФВПР).

«На 62 году жизни скоропостижно скончался, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Майт Аугустович Рийсман, — говорится в сообщении. — Выражаем глубокие соболезнования родным и близким…»

По последним данным, причиной смерти бывшего спортсмена стал оторвавшийся тромб. Дата прощания и похорон с Рийсманом пока не определена.

Напомним, Рийсман стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР в 1980 году.

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