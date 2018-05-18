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В Ираке гражданина РФ приговорили к смерти за связи с ИГИЛ*

Общество

*ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Багдад, 18 мая 2018, 12:38 — REGNUM  Гражданин России будет казнён в Ираке. Смертельный приговор мужчине суд вынес за его участие в террористической деятельности в составе международной группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает The Daily Star со ссылкой на местные судебные органы.

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В Ираке казнены 42 террориста

Имя осуждённого не уточняется, однако указана его фамилия — Хассанов. Добавим, что в Ираке за последние месяцы к высшей мере наказания судебные инстанции приговорили свыше 300 человек, 100 из которых — иностранцы. Всех их обвиняли в связях с террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года в Ираке за участие в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пожизненные сроки получили двое уроженок Дагестана. Ранее по решению суда шесть гражданок Турции, признанных соучастницами террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были приговорены к смертной казни.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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