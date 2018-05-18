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Названа дата рассмотрения жалобы на блокировку Telegram

Общество

В компании настаивают на том, что принятие решения сопровождалось процессуальными нарушениями

Названа дата рассмотрения жалобы на блокировку Telegram
© ИА REGNUM
Telegram запретить нельзя разрешить

Москва, 18 мая 2018, 12:39 — REGNUM  Апелляционная жалоба на блокировку Telegram будет рассмотрена в Мосгорсуде 14 июня, сообщил 16 мая представитель суда.

«Заседание пройдет 14 июня», — цитирует собеседника РИА Новости.

Как пояснила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, компания Telegram оспорила решение суда, в соответствии с которым мессенджер был заблокирован, а Роскомнадзор получил возможность приступить к ограничительным действиям до вступления решения суда в законную силу.

В своей жалобе защита отмечает, что заявление в суд подавалось неуполномоченным лицом, при этом были допущены процессуальные нарушения в порядке рассмотрения заявления и обеспечении принципа состязательности сторон.

Напомним, решение о блокировке Telegram 13 апреля принял Таганский суд Москвы. Сразу после этого Роскомнадзор приступил к блокировке крупных массивов IP-адресов, что повлекло сбои в работе многих интернет-сервисов в России.

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Угроза запрета и блокировка мессенджера Telegram в России
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