Ярославская градозащитница позитивно оценивает встречу с губернатором

Ярославль, , 12:37 — REGNUM Ярославская градозащитница Елена Богданова позитивно оценивает встречу с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым. Как сообщало ранее ИА REGNUM, встреча состоялась 17 мая в приемной президента.

Губернатор пригласил общественницу поговорить с ним без предварительной записи.

Уверена, что личный приём губернатором жителей области, поможет решить многие проблемы региона», — написала Елена Богданова на своей странице в Facebook.

Елена Богданова задала губернатору вопрос о планах по строительству мусоросортировочного завода на полигоне «Скоково» мощностью 400 тыс тонн в год. Дело в том, что, по данным Богдановой, до начала приема твердых коммунальных отходов из столицы на «Скоково» размещалось 170 тыс тонн в год.

Если договор со столицей рассчитан на год, то зачем такой мощный завод? Губернатор ответил, что новое предприятие позволит ликвидировать старые свалки, закрыть старые полигоны, сделать переработку более глубокой. Это позволит сократить число отходов, которые будут захораниваться», — рассказала Елена Богданова.

По мнению Елены Богдановой, «Скоково» представляет опасность для окружающей среды. Она рассказала губернатору о личных наблюдениях.

Я была 8 мая на реке Норе. Она была мутная, и в нее, возможно, попал фильтрат с полигона. 14 мая, когда я была на реке, река обмелела, но на ручье с полигона был виден фильтрат. Миронов ответил, что сам в ближайшее время намерен побывать на полигоне и все осмотреть. Хорошо, что губернатор меня выслушал и собирается взять ситуацию на личный контроль», — говорит Елена Богданова.

В правительстве области, между тем, уверяют, что прием московского мусора на полигон «Скоково» не влияет на экологию.

Пробы атмосферного воздуха, взятые на границе санитарно-защитной зоны полигона, воды из двух наблюдательных скважин и почвы проанализированы на предмет наличия загрязняющих веществ. Превышений предельно допустимых концентраций не выявлено. Аналогичные значения показателей наблюдались по результатам мониторинга полигона в 2017 году и ранее», — сообщил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

Дмитрий Миронов предложил Богдановой встретится по вопросу переработки мусора с заместителем председателя правительства области Романом Колесовым, встреча должна состоятся в ближайшее время.