В Челябинске снова закрыли скандальную стройку

Челябинск, , 12:31 — REGNUM В Челябинске судебные приставы снова печатали скандальную стройку на улице Молодогвардейцев, 70а. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного Управления ФССП.

Ранее стройку остановил суд Калининского района Челябинска. Основанием для этого стал иск жителей одного из домов к застройщику. 18 мая судебные приставы исполнили решение суда. На площадке их встретили рабочие, которые заверили, что не строят, а озеленяют и восстанавливают почвенный покров.

Юристу застройщика было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства. Приставы потребовали немедленно прекратить строительные работы. В течение 40 минут рабочие покинули площадку. Стройку опечатали.

Отметим, на этой площадке строят торговый центр. При этом строительные работы были приостановлены в конце 2017 года. Жильцы полагают о том, что разрешение на строительство могло быть получено незаконно, также их смутило то, что прямо под местом строительства проходит городской водопровод.