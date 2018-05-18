Передислокация базы ВМС РФ в Каспийск позволит создать 5 тыс. рабочих мест

Каспийск, Дагестан, , 12:21 — REGNUM Примерно пять тысяч новых рабочих мест будет создано в Каспийске (Дагестан) в связи с передислокацией подразделений ВМС России, сообщил 18 мая мэр города Магомед Абдулаев.

«В связи с передислокацией около 5 тыс. военнослужащих будут на учете стоять здесь. <…> В том числе около 2 тыс. гражданских специальностей, которые необходимы будут флотилии. Пока это предварительно», — цитирует ТАСС Абдулаева.

Он добавил, что дополнительные рабочие места будут созданы для обслуживания инфраструктуры. Все изменения, по его словам, будут способствовать росту объемов отчислений в бюджет и развитию города.

Напомним, о передислокации каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск ранее сообщал министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу.

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