В Петербурге не одобрили референдум о судьбе парка в Купчино

Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM Городская избирательная комиссия Петербурга заблокировала инициативу о проведении референдума о судьбе парка Интернационалистов, которому, как опасаются местные жители, грозит застройка. Об этом ИА REGNUM сообщили инициаторы референдума.

Заметим, согласно новому закону, таких инициаторов для подачи заявки на референдум должно быть уже не 20, а 300 человек. Противники возведения гигантского ТРК с океанариумом в зеленой зоне собрали намного больше — 527 подписей, после чего подали заявку в Горизбирком.

Предполагалось спросить у петербуржцев, согласны ли они с тем, «чтобы вернуть в состав парка Интернационалистов на пересечении Южного шоссе и Бухарестской улицы территорию земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, проспект Славы, участок 156 (юго-восточнее пересечения с Пражской улицей, кадастровый номер 78:13:0741502:4600)?».

Сначала ГИК должен был проверить правильность оформления документов. Член Горизбиркома Олег Зацепа заявил, что из 527 человек, подписавшихся за проведение референдума, 14 ошиблись в паспортных данных. Кроме того, в проекте решения говорится, что обстоятельства якобы не позволяют «с достоверностью установить факт, что все граждане, указанные в ходатайстве в качестве членов инициативной группы, приняли участие в собрании и выразили свою волю по вопросам, обозначенным в протоколе собрания инициативной группы». Заметим, встреча, где собирались подписи, запечатлена на видео, но запрашивать эту запись Горизбирком не стал.

После более чем трех часов заседания члены Горизбиркома путем тайного голосования не пропустили дальше инициативу референдума.

Один из инициаторов Павел Швец заявил, что решение ГИК будет обжаловано в Центральной избирательной комиссии, потому что 513 верных подписей должно быть достаточно при минимуме в 300, установленном законом.

Кроме того, новую заявку на референдум о судьбе парка готова подать «Партия роста».

«Да, решение принято не в нашу пользу, но это не точка, а запятая. Мы продолжим отстаивать наш парк, обжалует решение в цик, а ближайшее время проведем митинг», — заявил Швец.

Добавим, после многочисленных отказов Смольный все же согласовал массовую акцию в защиту парка. Она состоится 24 мая в 19:00 в парке за гипермаркетом «Лента» напротив дома №9 по Загребскому бульвару. Ожидаются выступления купчинских музыкантов. Предположительно, мероприятие закончится в 20:30.

Напомним, ранее Смольный решил не возвращать огромному участку, «отрезанному» от парка Интернационалистов, статус зеленых насаждений общего пользования и поддержал проект его застройки. Владельцы компании «Оптима» не скрывают, что планируют возвести там комплекс в 190 тыс. кв метров, где океанариум на 750 человек займет лишь незначительную долю площадей. Все остальные помещения отдадут под торговые павильоны, кинотеатр, зона экстремальных видов спорта и прочее.

Ранее активисты предложили правительству отдать инвестору другой участок — пустующую территорию, которая должна была пойти под резервный стадион «Зенита» в Купчино, пока клуб не отказался от этой затеи. Однако губернатор Георгий Полтаченко заявил, что не считает возможной такую рокировку, потому что непостроенный стадион еще может понадобиться — если город подаст заявку на летнюю Олимпиаду 2032 или 2036 годов.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Петербурга вновь отказали защитникам парка в праве на митинг