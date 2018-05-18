Бунт дачников в Оренбуржье: от перекрытия трассы до губернатора

Оренбург, , 12:03 — REGNUM В Оренбургской области дачники в знак протеста пошли на стихийный пикет. Они перекрыли часть дороги Оренбург — Уфа из-за того, что в дачных домах отключили электричество, сообщают местные СМИ.

В УМВД по региону ситуацию не комментируют. По неофициальным данным, пикет не проходит по сводке происшествий за прошедшие сутки (17 мая). Акция была непродолжительной — примерно 10 минут.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM председатель правления Оренбургского городского некоммерческого Союза садоводов Галина Дроздова, она не знает подробностей акции протеста, но заявила, что является противником подобных пикетов.

«Я противница пикетов. Председатели — тоже. А если в это время кто-то ехал, и было такое положение, что нельзя было задерживаться ни на минуту? Нельзя отвечать злом на зло», — сказала она.

Сегодня (18 мая) во второй половине дня садоводы и энергетики встречаются с губернатором Юрием Бергом.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя регионального центра стратегических коммуникаций Группы компаний «Т Плюс» по Оренбургской области Гализа Амергалиева, на сегодня общая задолженность дачных и садовых товариществ Оренбурга и Оренбургского района составляет 38,5 млн рублей. За год она выросла в три с половиной раза. На пикет вышли дачники товариществ «Сокол» и «Степной». Примечательно, что в «Соколе» под отключение попал 21 абонент, у которого с ресурсоснабжающей организацией прямые расчёты. Когда энергетики выехали на место, то выяснилось, что у этих потребителей нет индивидуальных выделенных линий электропередачи. Здесь вопросы возникли к обслуживающей организации — как могло такое случиться?

17 мая электроподачу во всем дачном массиве возобновили. Свет в «Соколе» будет до тех пор, пока 21 абонент не переведут на индивидуальное обслуживание. Затем этих абонентов оставят с электричеством, других отключат, если долг не будет погашен. Не исключено, что сегодняшняя встреча с губернатором позволит найти компромисс во взаимоотношениях садоводов с энергетиками.

«Как отмечают дачники, «Энергосбыт Плюс» ведет агрессивную борьбу с долгами. В компании «Оренбургсельсэнергосбыт» эта работа встроена более лояльно. Я уговаривала председателей, чтобы они убедили дачников не выходить на митинг, но люди отказались и просили председателей в отставку. Проблема эта системная и вряд ли ее удастся решить новому председателю», — считает Галина Дроздова, сообщает портал ria56.ru .

Между тем, энергетики подчеркнули, что дачников давно и неоднократно уведомляли о долге и возможных мерах в случае непогашения долга, однако садоводы игнорировали эти уведомления. Предложений о реструктуризации долга не поступало. «Сокол» и «Степной» в общей сложности задолжали 1,7 млн рублей. С 15 мая юридическим лицам отключили электроподачу.

«Мы имеем взаимоотношения и договорные обязательства перед юрлицом, и должно нам юрлицо. Что происходит внутри садового товарищества — это уже вопросы взаимодействия председателей и садоводов. Садоводы платят членские взносы в кассы садовых товариществ, и большой вопрос — куда правления девают эти деньги? Почему они до нас, поставщика ресурсов, не доходят? Почему руководство садоводческих товариществ провоцирует таким образом социальную напряженность с перекрытием трасс и так далее?», — недоумевает Амергалиева.

По ее словам, представитель ресурсоснабжающей организации также будет присутствовать на встрече с Юрием Бергом, но речь о долгах садовых товариществ. Садоводам надо категорически ставить вопрос о прозрачности расходования членских взносов и других выплат юрлицу.

«Мы неоднократно предупреждали садоводов и это бездейственность председателей, по сути, привела к пикету и социальному взрыву, который никому не нужен», — подчеркнула Гализа Амергалиева.