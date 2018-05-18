Затяжной и один из самых холодных: в Кузбассе продлён отопительный сезон

Кемерово, , 11:49 — REGNUM В Кемеровском гидрометцентре заявили, что май 2018 года — один самых холодных за последние несколько лет.

«Первая половина мая была прохладной. Климатическая норма была ниже на три-четыре градуса. В прошлом году среднемесячная температура была выше нормы на один-два градуса, в 2016 году — ниже нормы на один градус, в 2015 — выше на два градуса, — цитирует VSE42.ru представителя кузбасского гидрометцентра Наталью Полуэктову.

Синоптик отметила, что май в 2018 году для Кузбасса оказался затяжным, до сих пор в регионе не распустилась листва.

По данным гидрометцентра, 19 мая на территории Кемеровской области ожидается дождь и мокрый снег, ветер до 10−15 м/с, местами порывы ночью до 16−21 м/с, днём до 19−24 м/с.

Небольшое потепление в Кузбасс может прийти в понедельник, 21 мая, до +13°С, но ненадолго. Осадки в виде дождя и мокрого снега сохранятся.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Кемеровской области, из-за непогоды в регионе продлён отопительный сезон.

«Если традиционно отопительный сезон завершался во всех 34 муниципалитетах 15 мая, в этом году его закончат 21 числа», — уточнили в обладминистрации.

Накануне, 17 мая, в Кемеровской области шёл снег. Похожие погодные условия сейчас наблюдаются и в соседней Новосибирской области, где объявлено экстренное предупреждение. Днём 18 и ночью 19 мая в Новосибирской области ожидается дождь и мокрый снег, ветер до 13−18 м/с, местами порывы до 25 м/с.

Отметим, что на подготовку к зиме муниципалитеты Кузбасса получат из областного бюджета дополнительно 420 млн рублей. Финансовые средства будут выделены в 2018 году по гос­ударственной програм­ме блока ЖКХ. В регионе 979 коммунальных котельных, 4,1 тыс. км теплосетей в двухтрубном исчислении и 12,1 тыс. км водоводов.

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