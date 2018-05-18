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В акции «Ночь музеев» планируют участвовать 17% граждан РФ — ВЦИОМ

Общество

Всероссийская акция «Ночь музеев» в 2018 году пройдет в двенадцатый раз

В акции «Ночь музеев» планируют участвовать 17% граждан РФ — ВЦИОМ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ночь музеев

Москва, 18 мая 2018, 11:35 — REGNUM  Во Всероссийской акции «Ночь музеев» в 2018 году планируют принять участие 17% граждан Российской Федерации. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам опроса, 10% респондентов впервые планируют посетить акцию в текущем году, еще 7% граждан намерены принять участие в мероприятиях уже не в первый раз.

Отмечается, что в проведенном 14−15 мая методом телефонного интервью опросе «ВЦИОМ-Спутник» приняли участие 2 тыс. человек. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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Как передавало ИА REGNUM, Всероссийская акция «Ночь музеев» в 2018 году пройдет в двенадцатый раз. В ночь с 19 на 20 мая музеи, картинные галереи и другие учреждения культуры проведут творческие встречи с художниками, мастер-классы, лекции, выставки и квесты.

Тема акции — «Шедевры из запасников».

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