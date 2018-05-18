Грузия: как создается криминальный фон

Андро Малкин, , 13:00 — REGNUM

Что нужно для создания в стране криминального фона? И так, чтобы было убедительно и поучительно? Пара инцидентов, которые обычно заканчиваются уничтожением движимого либо повреждением какой-то части недвижимого имущества. Иной раз — жертвами. И, конечно, телекомпания, которая первой обо всем этом «узнает» и «тщательно, в деталях осветит». А также группа экспертов и неправительственных организаций, которые внесут свой вклад в оценку создавшейся в стране ситуации.

17 мая телекомпания «Рустави-2» сообщила, что в Дигомском массиве Тбилиси взорвался автомобиль, принадлежавший бизнесмену Зазе Байрамову. Огонь от горевшего автомобиля перекинулся на припаркованную рядом машину его сына, у которой также обгорела задняя часть.

Автор сюжета и сам пострадавший уверенно приписали случившееся разгулу в стране криминальных авторитетов и подчеркнули, что целью этих действий было запугивание бизнесмена, связанное с процессом перераспределения долей в бизнесе.

А бизнес, как сообщила телекомпания, связан со снабжением мясом и мясными продуктами сети крупных супермаркетов. Сеть не называлась, но телекомпания в одном из кадров показала один из торговых комплексов сети Carrefour, открытие которой в свое время было связано с именем олигарха Бидзины Иванишвили. И хотя нынешние руководители этой сети сегодня причастность олигарха к деятельности супермаркетов категорически опровергают и ссылаются на некую арабскую компанию, которой эта сеть принадлежит, для большей части населения она ассоциируется с бывшим премьером.

В беседе с журналистом Заза Байрамов сообщил, что до этого инцидента получил от незнакомого ему лица угрожающие сообщения на свой мобильный телефон, причем сообщения были на русском языке. Он также рассказал, что криминальные авторитеты вызывали его на «разборку» в Турцию. Была названа и личность одного из таких «авторитетов», некоего Надира Салифова, фотографии которого в разных позах в течение всего сюжета «щедро» демонстрировала телекомпания.

Причем об оказываемом на него давлении пострадавший говорил открыто и свободно, видно было, что этих «авторитетов» он не опасается, хотя обычно в условиях, когда угрожающие лица находятся на свободе, личности «терроризируемых» и «шантажируемых» стараются не раскрывать, чтобы не создать угрозу их существованию.

Затем свои доказательства в это дело добавил родственник и бизнес-партнер Зазы Байрамова Джаба Халил оглы, который рассказал, что и ему на мобильный телефон приходили сообщения угрожающего содержания, отправленные с украинского номера, причем на русском языке, нецензурные и достаточно неграмотные.

«Они написали, что следующей жертвой буду я», — заявил Халил оглы и подчеркнул, что после этого он связал поджог машины Байрамова с тем «шантажом», которому сам подвергался в течение последних месяцев. Джаба Халил оглы обвинил в связях с преступным миром своего дядю Ахмеда Мамедова и заявил, что именно по поручению дяди его и шантажировали. Оказалось, что Джаба Халил оглы недавно сам занимался дистрибуцией мясных продуктов, но его фирма обанкротилась, и, по мнению обанкротившегося бизнесмена, его дядя и другие занимающиеся аналогичным бизнесом лица решили заняться перераспределением мест на рынке.

Телекомпания через своих собеседников нашла в этой цепочке и третье звено — еще одного занимающегося аналогичным бизнесом, Николоза Саканделидзе, бывшего полицейского.

Выяснилось, что и его шантажировали и даже подложили к дверям его квартиры гранату, которую обнаружили соседи и которая разорваться не успела.

Так была выстроена определенная цепочка, во главе которой оказался некий «вор в законе» азербайджанского происхождения, вызывающий всех «жертв» своего давления на «разборки» в Турцию.

Если ситуацию в Грузии действительно контролируют «криминальные авторитеты», странно, что «шантажируемые» ими лица так открыто, в телеэфире свободно говорят об этом и прямо называют имена и фамилии.

Определенные сомнения вызывает и личность самих «пострадавших». Один из них — бывший сотрудник полиции. Занимавший при прежней власти высокие посты в структурах МВД, о чем, кстати, сообщила та же телекомпания. Второй в свое время оказался в центре связанного с выборами скандала. В ходе парламентских выборов 2016 года «Единое национальное движение» опубликовало в СМИ, а также в эфире «Рустави-2» и на своем сайте видеозапись, на которой некий Заза Байрамов тайно докладывал неизвестному собеседнику, как сумел забросить в урну лишние бюллетени. Якобы сделал он это в пользу правящей «Грузинской мечты». Тогда же было объявлено, что Байрамов — член и активист правящей партии Грузии. В «Грузинской мечте» эту информацию категорически опровергли и заявили, что Заза Байрамов в рядах партии никогда не состоял и с ним никаких отношений не поддерживали. Но дело было сделано: слова Байрамова о заброшенных в пользу правящей партии бюллетенях создали фон, на котором оппозиция («Единое национальное движение») более активно заговорила о нарушениях и фальсификациях на выборах. О том, что очень хорошо знакомо самой партии и что она сама и ее активисты активно применяли в период своего правления в Грузии.

Так что же в действительности происходит сегодня в Грузии? Разгул криминального мира или попытки создания фона такого «беспредела»? Фоном служат участившиеся в последний период убийства и нападения, ограбления. Последний такой факт произошел 16 мая в Тбилиси, когда неизвестный ворвался в офис «Либерти банка» на проспекте Робакидзе и унес оттуда 4800 лари, 200 евро и 100 долларов. Полиция раскрывает почти все факты подобных преступлений. Раскрыт и этот факт. Нарушитель задержан. Им оказался некий П.Ч., 1967 года рождения, которому грозит лишение свободы сроком от 5 до 7 лет.

Создание фона всегда было излюбленным методом бывших властей Грузии, и его успешно применяли для доказательства собственной правоты, целесообразности тех или иных действий и необходимости очередного ужесточения действующего законодательства. Перейдя в оппозицию, судя по всему, некогда правившая сила сегодня занимается тем же самым, стремясь подготовить почву для возвращения к власти.