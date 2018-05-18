«В долину реки пришли казаки» или Как у Новокузнецка появился второй гимн

Новокузнецк, Кемеровская область, , 11:28 — REGNUM Новокузнецкий исполнитель Сергей Ермаков написал гимн города. По словам самого Ермакова, писал его он с надеждой на то, что история Новокузнецка не закончится, разменяв пятую сотню, а будет такой же богатой, как и прежде.

«В новой — торговой истории России наш город, мне кажется, немного потерялся. Наверное, сейчас для него настали непростые времена. Героическая история закончилась, началось что-то новое, другое? Нас ждут новые испытания. Однако я всё-таки надеюсь, что наш город сможет найти своё место в современной России. И наше настоящее будет достойным нашего славного прошлого», — приводит «Ваш город.ru» слова Сергея Ермакова.

Гимн города Новокузнецка к 400-летию — его выпускная работа в колледже искусств, но несмотря на то, что он является неофициальным, всё же соответствует всем канонам. В гимне встретились казаки, танковая броня, шахтёрская слава и даже Маяковский. Презентация неофициального гимна 400-летию Новокузнецка пройдёт 24 мая.

Отметим, что официальный гимн города Новокузнецка был принят в ноябре 2015 года. Автор слов — Пётр Дорофеев, музыки — Михаил Маслов.

Напомним, ранее был принят новый герб Новокузнецка. На нём изображены лошадь и кузница, волк и две розы, как символ города-сада, на верху изображена корона — символ муниципалитета. Некоторые горожане подвергли новый символ муниципалитета критике, но власти считают, что это временно и герб Новокузнецка ещё станет символом для гордости.

Новокузнецк — первый по площади в Кузбассе и второй по населению город, является старейшим городом Кемеровской области.