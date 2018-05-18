В Ярославле определились подрядчики, которые будут ремонтировать дворы

Ярославль, , 11:24 — REGNUM В Ярославле определены победители аукционов на благоустройство и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Три лота взяла компания ООО «Яравтодор».

В частности, она будет ремонтировать дворы в Дзержинском районе (контракты на сумму 16,3 млн рублей и 15,3 млн рублей). В Брагино планируют благоустроить три двора: по проезду Моторостроителей д. 9, д. 9 корп. 2, д. 11, д. 11 корп. 2; ул. Урицкого д. 32, д. 34, д. 36; ул. Труфанова, д. 29, д. 29 корп. 4, д. 29 корп. 3.

Кроме того, в список на ремонт попали заезды во дворы между домами 39 и 43 по ул. Волгоградская, проезды во дворы по Ленинградскому проспекту, д. 113, д. 115, д. 115 корп. 2, внутриквартальный проезд от д.10 по проспекту Дзержинского до дома 54 корп. 2 по Ленинградскому проспекту, дворовый проезд по адресу Ленинградский проспект, д. 60 и ул. Волгоградская, д. 51, заезд во дворы между домами 38 по ул. Громова и 45 по у. Панина, заезд во дворы между домами 32 и 34 по ул. Громова.

В Красноперекопском районе принято решение о признании только одного участника закупки — ООО 'Уют'. С ним планируют заключить контракт на 11, 9 млн рублей. Благоустроить хотят дворовые территории по ул. Б. Полянки, д. 25, д. 27 и ул. Закгейма, д.13, отремонтировать проезд от улицы Гагарина между домами 8 и 10 до дома 1 по ул. Б. Полянки.

В Кировском районе контракт на 14,9 млн рублей хотят заключить ООО СК 'ДОРТЕХСТРОЙ'. В списке на благоустройство — дворы по Первомайскому переулку, д. 3в и ул. Первомайской, д.19, ул. Максимова, д. 2, д. 4, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 57/17, ул. Володарского, д.15, ул. Свободы, 78.

В Ленинском районе единственным участником аукциона, с которым планируют заключить контракт на 15, 2 млн рублей, стал ООО 'ДорЖилСтрой'. Благоустроить хотят дворы по Республиканскому проезду, д.9 и ул. Чкалова, д.51, д.53, д.55.

Во Фрузенском районе два контракта на — 14,2 и 16,2 млн рублей — должны достаться ООО «Уют».

В списках на благоустройство дворы по ул. Гоголя, д.9 и д.11 и по проезду Ушакова, д.22, д.24, д.26., ул. Лескова, д.23, ул. Губкина, д.16, проспет Фрунзе, д. 79.

Планируется отремонтировать проезд вдоль торцов домов 1 корп. 2 и 1 по ул. Светлая к дому 14 по ул. Б. Техническая, проезд вдоль торцов домов 33 и 35 и 37 и 39 по ул. Пирогова.

По Заволжскому району победителей пока нет.