В Калининграде мошенников с маткапиталом амнистировали

Калининград, , 11:17 — REGNUM В Калининградской области около полумиллиона рублей взыскано с пяти семей, которые мошенническим образом завладели материнским капиталом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калининградской области, уголовные дела были возбуждены по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).

Подобное преступление наказывается лишением свободы на срок до шести лет, однако минувшим летом лжематери были амнистированы судом.

«В прокуратуру города Черняховска обратился представитель Пенсионного Фонда РФ с заявлением о защите интересов Российской Федерации путем возврата в федеральный бюджет незаконного полученных денежных средств», — продолжили в прокуратуре.

В итоге прокурор подал иск в суд о взыскании с виновных лиц ущерба. Суд удовлетворил иск в полном объеме, взыскав в солидарном порядке в пользу РФ более 429 тыс. рублей.

Напомним, первый сертификат на материнский капитал в Калининградской области был вручен в 2007 году.

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