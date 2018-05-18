Школьники страны узнали, как волонтерство может перевернуть жизнь

Москва, , 11:13 — REGNUM В Москве, на площадке НИТУ «МИСиС» прошел Всероссийский открытый урок «Доброе дело, перевернувшее мою жизнь».

В уроке приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, Председатель оргкомитета по проведению Года добровольца Сергей Кириенко и заместитель председателя оргкомитета, исполняющая обязанности Министра образования и науки РФ Ольга Васильева.

Сергей Кириенко, выступая перед участниками урока, отметил значимость добровольчества.

«Волонтерство — это возможность начать менять мир прямо здесь и сейчас. Каждый из нас хочет сделать мир лучше. Но вы либо ждете, когда мир изменится или его изменит кто-то другой. Либо начинаете менять его сами. И это принципиально важно для страны. Потому что, если в стране живут неравнодушные люди, которые совершают добрые дела, кардинально меняется судьба страны. Именно поэтому Президент Владимир Путин объявил этот год Годом волонтера и добровольца», — подчеркнул первый заместитель главы администрации президента РФ.

Прямая трансляция урока велась из Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС». К студии в режиме телемоста подключились школьники-победители конкурса фото с хэштегом #смотрюпроекторию из Орла, Тулы, Сыктывкара и Сургута.

Модератором выступила известная телеведущая, журналист и общественный деятель Яна Чурикова. Специальными гостями урока стали Роман Широков, российский футболист, заслуженный мастер спорта, Клава Кока, музыкант, артист Black Star, видеоблогер с аудиторией более 1,1 млн человек и Фаина Захарова, президент благотворительного фонда «Линия жизни».

На протяжении всего урока ребята принимали участие в опросе «Что тебя вдохновляет на участие в волонтерских проектах?». Большинство из них выбрали «Возможность найти друзей и любовь».

Сергей Кириенко добавил, что знакомство с единомышленниками — это действительно одна из важных составляющих волонтерства, и пригласил школьников участвовать в конкурсе «Добро не уходит на каникулы».

Итоги подвела и.о. Министра образования и науки РФ Ольга Васильева.

«У нас сегодня удивительный день. Мы заканчиваем цикл Всероссийских открытых уроков под общим девизом «Россия, устремленная в будущее», который открыл 1 сентября прошлого года наш Президент. Что будет дальше? Мы продолжим уроки в следующем учебном году», — подчеркнула она.

Также Ольга Васильева анонсировала конкурсный отбор педагогов для участия во Всероссийском форуме «ПроеКТОрия — 2018».

Прием заявок начнется в конце мая — начале июня.