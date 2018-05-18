Рособрнадзор: Региональный институт бизнеса и управления лишен аккредитации

Москва, , 11:01 — REGNUM Региональный институт бизнеса и управления лишился государственной аккредитации по итогам проверки Рособрнадзора, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По итогам проверки выяснилось, что организация не устранила нарушения, выявленные ранее. Речь идет о несоответствии содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам.

Рособрнадзор с участием Аккредитационной комиссии лишил государственной аккредитации Региональный институт бизнеса и управления в полном объеме. Уточняется, что в случае лишения государственной аккредитации, вуз по — прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца.

Образовательное учреждение не сможет гарантировать студентам отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ и выдавать дипломы государственного образца.

Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения.